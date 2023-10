Spaccio di droga: scatta la misura della sorveglianza speciale per Cristian De Rosa

Una misura di sorveglianza speciale è stata notificata oggi, 19 ottobre, dai carabinieri del reparto operativo del Nucleo investigativo di Latina a carico di un 28enne pontino, ritenuto un soggetto pericoloso che "vive abitualmente con i proventi di attività delittuose ed è dedito alla commissione di reati che pongono in pericolo la sicurezza pubblica". Il destinatario del provvedimento, emesso dalla sezione specializzata misure di prevenzione del tribunale di Roma su richiesta della procura di Latina, è Cristian De Rosa, figlio di Giulia De Rosa, entrambi arrestati nel corso di un'operazione dei carabinieri del 1 marzo scorso durante la quale erano state notificate misure dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria anche a carico delle sorelle Giovina e Francesca De Rosa. L'accusa era quella di detenzione e spaccio di stupefacenti, tra l'alloggio Ater di via Londra, utilizzato secondo gli investigatori dalla famiglia anche come base di spaccio, e il quartiere di viale Kennedy.

L'attività di indagine ha consentito di dimostrare che il 28enne, fin da quando era giovanissimi, si sia dedicato senza soluzione di continuità a reati in materia di spaccio di stupefacenti e reati contro il patrimonio. Il suo primo arresto risale al 2019, nell'ambito dell'operazioen Scudo, condotta sempre dai carabinieri, che aveva portato alla luce la gestione dello spaccio in una questa zona della città.

La misura della sorveglianza speciale obbligherà ora Cristian De Rosa, per i prossimi due anni, a non allontanarsi dal comune di residenza e dalla sua abituale dimora, a non uscire nell'arco orario compreso tra le 21 e le 7, a cercare immediatamente un lavoro e a non frequentare soggetti gravati da condanne o sottoposti a misure di prevenzione.