Super green pass: otto locali notturni ispezionati dal Nas, multati clienti e titolari

Otto locali notturni ispezionati nel corso del fine settimana dai carabinieri del Nas di Latina nel corso di un servizio effettuato insieme ai colleghi delle compagnie di Sora, Latina e Terracina. Tre dei locali controllati sono in provincia di Frosinone, altri cinque nella provincia pontina.

Complessivamente le verifiche relative al possesso del super green pass e al rispetto delle normative anti covid hanno riguardato 308 persone. Il servizio ha portato i militari a contestare due violazioni ad altrettanti clienti per la mancanza della certificazione verde "rinforzata" necessaria per accedere a discoteche, ristoranti e locali al chiuso. Multato anche il titolare di un'attività per aver omesso di effettuare la verifica sul super green pass.

Ulteriori quattro sanzioni, di cui una in provincia di Frosinone e tre in provincia di Latina, hanno invece riguardato l'inosservanza di altre misure di contenimeno del rischio covid, come la mancanza di informazioni sulle norme di comportamento o l'assenza di dispenser igienizzanti, per un totale di quasi 3mila euro di sanzioni amministrative.

In un caso i carabinieri del nucleo antisofisticazione hanno scoperto una ragazza che, nonostante la positività al covid, ha frequentato due discoteche di Latina e di Pomezia.