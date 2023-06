Tentata rapina alle autolinee: "E' stata solo una colluttazione per futili motivi"

Interrogatorio di convalida questa mattina per il giovane straniero arrestato martedì con l’accusa di tentata rapina aggravata ai danni di un ragazzo di Latina. S.S., appena 18enne, è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale Pierpaolo Bortone e ha risposto alle domande del magistrato respingendo le accuse.

La vittima ha raccontato agli agenti della Questura di essere stato aggredito nella zona delle autolinee da cinque ragazzi che volevano rubargli gli occhiali da sole e il telefono cellulare: il gruppo lo avrebbe immobilizzato e poi colpito con calci e pugni salvo poi fuggire per l’intervento di alcuni passanti. Il giovane è stato individuato a poca distanza e fermato dagli agenti per poi essere riconosciuto anche dalla vittima. Aveva ancora sul volto i segni della colluttazione. Oggi l’interrogatorio nel corso del quale ha raccontato che la vittima lo aveva apostrofato per uno sguardo alla sua ragazza, lui ha risposto e alla fine i due sono arrivati allo scontro fisico. Ha anche dichiarato di non avergli preso occhiali e telefono cellulare.

Al termine dell'interrogatorio il pubblico ministero ha chiesto l’applicazione della custodia in carcere, istanza sulla quale il gip si è riservato di decidere.