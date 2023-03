"Nonna mi vogliono arrestare, dobbiamo pagare": anziana truffata consegna tutto il suo oro

Ha ricevuto una telefonata improvvisa a casa da parte di qualcuno che le chiedeva una grossa somma di denaro, parlando di un pacco in arrivo da un corriere e anche di un fantomatico rischio di arresto. Dall'altra parte del telefono una voce giovanissima che la chiamava "nonna". La signora, 80 anni, sola in casa, è caduta nel tranello, convinta che fosse proprio suo nipote a chiedere aiuto.

L'episodio è avvenuto lunedì scorso nel capoluogo, zona Isonzo. "Nonna, mi vogliono arrestare. Ho fatto un acquisto su internet, dobbiamo pagare 4.500 euro. Se non hai i soldi, puoi pagare anche con l'oro che hai in casa". La telefonata avvertiva la donna che di lì a poco un corriere si sarebbe presentato a casa sua per ricevere il compenso, in denaro contante se possibile oppure in gioielli. Alla signora è stato chiesto l'indirizzo di casa e anche il numero del suo cellulare e così ha cominciato a ricevere chiamate continue su entrambe le utenze, quella fissa dell'appartamento e quella del telefono mobile, trovandosi dunque con le due linee sempre occupate e senza possibilità di avvertire nessuno. Così, quando il giovane corriere si è presentato in casa sua ha consegnato tutto l'oro che aveva, del valore di diverse migliaia di euro.

Per prendere tempo e impedirle di avvertire subito le forze dell'ordine, i due truffatori hanno continuato a chiamarla sui due telefoni nonostante si fossero già allontanati, ma l'anziana ha avuto la prontezza di recarsi nell'appartamento di una vicina dove era presente anche il figlio che, compresa la situazione, ha allertato i carabinieri. Era ormai chiaro che si trattava di una truffa compiuta con la ben nota tecnica del nipote e del finto pacco. Quando i carabinieri hanno raggiunto l'appartamento, i malviventi si erano ormai dileguati con il bottino e alla signora non è rimasto altro che sporgere denuncia ricostruendo minuziosamente quanto le era capitato.

Una telecamera piazzata sul pianerottolo della palazzina e puntata sulla porta di casa della donna ha però immortalato l'uomo che è entrato e che ne è uscito poi con il sacchetto pieno di gioielli. Dal filmato si vede un ragazzo giovane, capelli corti e scuri, di corporatura snella. Secondo la signora parlava con un accento campano. "Abbiamo presentato una formale denuncia ai carabinieri, che sono intervenuti tra l'altro in modo rapidissimo - ha raccontato la figlia della vittima - Mia madre è una donna sveglia, conosce queste truffe, è sempre stata informata. Ma non è bastato. Ha detto che quando ha risposto al telefono sentiva la voce di un ragazzo giovane, era davvero convinta che fosse mio figlio, suo nipote, e si è allarmata perché il ragazzo le diceva che lo avrebbero arrestato".

Ora non resta che attendere l'esito delle indagini dei militari, nella speranza che i malviventi siano consegnati alla giustizia e che magari l'anziana possa recuperare ciò che le è stato portato via con l'inganno.