Abusi sessuali sulla collega nella struttura sanitaria, indagato e licenziato

Avrebbe abusato di una collega, gesto che non soltanto gli è costato un'iscrizione nel registro degli indagati per violenza sessuale ma anche il posto di lavoro perchè è stato licenziato.

L'uomo, 58 anni, era impiegato in una struttura sanitaria del capoluogo pontino e circa un anno fa è stato denunciato dauna donna, 56 anni, dipendente della stessa azienda come inserviente. Secondo il racconto della vittima ai carabinieri nella primavera dello scorso anno il collega l'avrebbe costretta a spintoni ad entrare in una stanza della struttura sanitaria, poi avrebbe chiuso la porta, l’avrebbe in parte spogliata e palpeggiata per poi abbassarsi i pantaloni. Nel suo racconto agli investigatori la donna ha anche raccontato che già un anno prima c'era stato un primo approccio non riuscito da parte del collega. le indagini, affidate al sostituto procuratore Giorgia Orlando si sono concluse con una richiesta di emissione di un'ordinanza di divieto di avvicinamento alla parte offesa, ordinanza che è stata emessa pochi giorni fa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Cario. Il 58enne, che dopo la denunica è stato licenziato dalla struttura sanitaria, deve tenersi distante almeno 500 metri.

Ieri mattina in Tribunale davanti al gip Cario c'è stata l'interrogatorio di garanzia durante il quale l'uomo, che è accusato di violenza sessuale, ha dichiarato di volersi avvalere della facoltà di non rispondere ed è rimasto in silenzio. La difesa per ora non ha depositato alcuna istanza per chiedere l’annullamento dell’ordinanza.