Visita a Latina del comandante legione carabinieri Lazio Andrea Taurelli Salimbeni

Il generale di divisione Andrea Taurelli Salimbeni, comandante della legione carabinieri Lazio nella giornata di oggi, 2 agosto, ha fatto visita al comando provinciale dell'Arma di Latina per porgere un cordiale saluto di presentazione a tutti i miliari presenti. L’alto ufficiale ha assunto l'incarico il 20 luglio scorso, avvicendando il generale di corpo d’armata Antonio De Vita, che è stato invece destinato al comando dell’iterregionale carabinieri “Ogaden”.

Il generale Salimbeni, proviene da Milano, dove dal mese di settembre 2020 ha ricoperto l’incarico di comandante della legione Lombardia. Nato a Roma l’11 gennaio del 1965, ha intrapreso la carriera militare nel 1980, frequentando i corsi della Scuola Militare Nunziatella di Napoli, il 165° corso dell’Accademia Militare di Modena e della Scuola di applicazione carabinieri di Roma. Laureato in Giurisprudenza e in Scienze della sicurezza interna ed esterna, conoscitore della lingua inglese, ha conseguito il master in Studi internazionali strategico-militari. Da ufficiale superiore, ha ricoperto diversi incarichi apicali presso il comando generale dell’Arma, già comandante provinciale dei carabinieri di Firenze nel 2012 e del gruppo carabinieri di Palermo nel 2008.

A Latina l'alto ufficiale è stato calorosamente accolto dal comandante provinciale di Latina Lorenzo D’Aloia, insieme a una rappresentanza di tutti i militari dipendenti, ufficiali, sottufficiali, appuntati e carabinieri, dei reparti speciali (Nas, Noe e Nil- carabinieri forestali e dalla And, ai quali ha rivolto il proprio saluto, dimostrando la sua personale vicinanza. Durante la visita ha poi incontrato le massime autorità locali, prefetto, questore e sindaco di Latina, facendo visita anche alla stazione dei carabinieri di Sabaudia, dove si è intrattenuto con il sindaco Alberto Mosca.