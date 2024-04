Mitraglietta nascosta nel muro, la donna davanti al giudice

Sarà ascoltata questa m attina dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giulia Paolini la donna di 31 anni arrestata nei giorni scorsi dopo che nella sua abitazione di borgo Sabotino è stata rinvenuta una pistola mitragliatrice marca Smith Wesson 460 Magnum su cui sono in corso gli accertamenti necessari per risalire alla provenienza. L'arma risulta infatti essere provento di un furto commesso nel 2021 ai danni di un imprenditore di Monte San Biagio, che la deteneva legalmente e che dopo il furto ne aveva denunciato la scomparsa. Insieme alla pistola è stato rinvenuto e sottoposto a sequestro anche un puntatore.

Gli investigatori stanno quindi cercando di individuare eventuali collegamenti della 31enne, già conosciuta alle forze dell'ordine, con eventuali esponenti della criminalità del sud pontino e si dovrà anche stabilire se l'arma sia stata utilizzata in recenti episodi criminali commessi sul territorio. C'è quindi attesa per l'esito dell'interrogatorio della donna che è stata posta agli arresti domiciliari.