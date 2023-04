Dopo gli ultimi incidenti mortali limite di velocità di 50Km/h sulla regionale Valle del Liri

Limite di velocità di 50 km orari sulla strada regionale Valle del Liri che va da Ceprano a Itri. L’annuncio da parte del sindaco di Itri, Giovanni Gresti, che dopo i numeri incidenti che si sono verificati nell’ulimoperiodo sull’arteria aveva più volte chiesto interventi sulla viabilità e provvedimenti urgenti agli organi competenti. Solo in un mese, tra febbraio e marzo, su quella strada in due diversi incidenti hanno perso la vita quattro centauri. Un bilancio troppo pesante.

“Dopo tavoli di concertazione e programmazione il primo passo ha visto di stabilire la velocità massima per percorrere tutto il tratto di strada con un limite di 50 km orari” spiegano dal Comune di Itri. “Sulla strada si erano verificati incidenti mortali che avevano sconvolto la comunità di Itri e non solo. Il prossimo passo sarà quello di studiare un sistema di tutor che faccia rispettare tale limite. L’intento non è tanto quello di sanzionare i trasgressori tanto quello di scoraggiare l’organizzazione di scorribande in moto che si sono rivelate in passato molto molto pericolose” ha aggiunto il sindaco Agresti che ha espresso viva soddisfazione per questo primo risultato, ringraziando tutti gli enti che sono intervenuti ed invitando i cittadini, al di la delle limitazioni, ha usare sempre la massima prudenza in strada.

L’Astral ha già provveduto a emettere limite di velocità che recepito dal Comune di Itri andrà in vigore all’installazione della segnaletica stradale. “Stiamo lavorando allo stesso modo anche per raggiungere lo stesso risultato sulla strada provinciale Itri-Sperlonga, dove le dinamiche ed i problemi da affrontare sono gli stessi” ha poi concluso l’assessore ai lavori pubblici e vice Sindaco Giuseppe Cece.