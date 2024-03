Maltempo, crolla un albero: tragedia sfiorata davanti alla scuola

Un albero è crollato a Latina nella giornata di ieri, mercoledì 27 marzo a causa del maltempo che in questi giorni si sta abbattendo anche sulla provincia di ieri.

Il fatto èaccaduto nella piazzetta che si trova tra via Mugilla e via Tuscolo, davanti alla scuola elementare che fa parte dell’istituto comprensivo Frezzotti-Corradini. Una tragedia sfiorata; il grosso albero infatti è caduto, finendo poi su un muretto, in un momento lontano dall’orario di ingresso e di uscita dei bambini da scuola e quando, fortunatamente, non c’erano persone nella piazzetta e neanche auto in sosta.

Ora l’area è stata interdetta e si attende solo la rimozione del grosso albero.