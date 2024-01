Paura a Ponza: traghetto rischia di ribaltarsi tra le onde. Danni alle auto imbarcate

Momenti di paura questa mattina a bordo della motonave Quirino partita da Formia alle 9. A causa del forte vento e delle onde la nave ha avuto difficoltà nelle manovre di attracco nel porto di Ponza e ha rischiato di ribaltarsi. Numerosi i video che nelle ultime ore stanno circolando sui social, che mostrano il traghetto in evidente difficoltà e in balia delle onde.

Illesi per fortuna i passeggeri che erano a bordo per raggiungere l'isola, ma notevoli sono stati i danni provocati ad auto e mezzi che erano imbarcati, finiti uno addosso all'altro, come mostrano molte delle fotografie pubblicate sul web.

Duri i commenti del sindaco di Ponza Francesco Ambrosino, che sottolinea il pericolo e ricorda un analogo episodio avvenuto esattamente un anno fa: "A un anno esatto da quella traversata epica della motonave Tetide che ha fatto il giro del mondo e che ha evidenziato quanto pericoloso sia il porto di Ponza, è successo nuovamente con la M/N Quirino. Oggi entrando in porto con un po’ di mare di levante ha sbandato arrecando seri danni agli automezzi e ha fortemente spaventato i passeggeri a bordo. Purtroppo questo è solo l’ultimo in ordine di tempo degli episodi che ci vedono tristemente protagonisti di questi disagi che noi residenti siamo costretti a vivere. Non possiamo più attendere, c’è il serio rischio che accada una tragedia. Ponza deve avere un porto sicuro e anche la flotta delle navi e degli aliscafi deve essere rimodernata. Non è possibile continuare a viaggiare con navi di 50 anni e avere un porto reso tale dai Borbone oltre 350 anni fa.

Basta giustificazioni, la Regione e il Ministero si assumessero le loro responsabilità, forti anche della recente modifica dell’art. 119 della Costituzione noi isolani dobbiamo pretendere i nostri diritti. Da oggi chi vuole bene all’isola ce lo dimostri con i fatti"