Minaccia i condomini armato di coltello: arrestato un 66enne per atti persecutori

E’ stato arrestato un uomo di 66 anni che, secondo quanto ricostruito dalla polizia, da tempo vessava i suoi vicini di casa, minacciandoli anche armato di coltelli. L’epilogo della vicenda, che nonostante tutto nessuno aveva mai denunciato, c’è stato nella serata di ieri quando, dopo l’ultimo episodio che ha reso necessario anche l’intervento della Squadra Volante, l’uomo è finito in manette per atti persecutori.

I primi dissidi nel pomeriggio

Già dal pomeriggio, infatti, l’uomo armato di un grosso coltello da cucina, aveva minacciato di morte un vicino di casa che aveva richiesto l’intervento sul posto di una Volante. All’arrivo degli agenti, però, il 66enne si era già allontanato senza poter essere intercettato. E’ però presto emerso che tali “dissidi”, scaturiti da futili motivi di vicinato, duravano da tempo e di recente alcuni condomini avevano visto le loro auto danneggiate da ignoti.

Le minacce e poi l’arresto

La situazione è degenrata nella serata di ieri quando, dopo la sfuriata pomeridiana, l’uomo ha fatto ritorno nel cortile condominiale e sempre armato di un grosso coltello ha incitato il suo vicino a scendere. Quest’ultimo, ormai esasperato dalle continue vessazioni e spaventato per l’incolumità propria e dei familiari, ha richiesto nuovamente l’intervento della Volante. Ma l’aggressore, ormai in preda ad una furia incontenibile, urlava al malcapitato che, al loro arrivo, avrebbe “spanciato” anche i poliziotti.

Infatti, alla vista della Volante sopraggiunta tempestivamente, il 66enne si è diretto contro gli agenti nascondendo il coltello dietro la schiena prima di tentare di nasconderlo in una siepe. Il gesto non è sfuggito ai poliziotti che lo hanno arrestato e che durante una perquisizione della sua auto hanno rinvenuto e sequestrato anche un coltello a serramanico e una valigetta contenente altri 17 coltelli dalla punta acuminata.

Le minacce ad una famiglia

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, negli ultimi giorni le minacce si erano rivolte in particolare contro un nucleo familiare che si è visto costretto a modificare alcune abitudini di vita e di cui fa parte anche un bimbo in tenera età, la cui presenza non ha mai inibito il ricorso alle pesanti minacce da parte dell’uomo.