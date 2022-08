Rissa sul lungomare: uno dei contendenti armato di bastone telescopico

Nell'ambito dei controlli a tappeto predisposti dal comando provinciale dei carabinieri nel week end di Ferragosto, i militari hanno denunciato a piede libero un uomo di Minturno, classe 1969.

Il soggetto è stato infatti trovato in possesso di un bastone telescopico a molla. Il controllo dei carabinieri è scaturito dalla segnalazione di una colluttazione avvenuta sul lungomare di Scauri arrivata alla centrale operativa della compagnia di Formia. I militari dell'Arma, raggiunto il posto indicato, hanno identificato due persone, una delle quali in seguito a una perquisizione trovata in possesso del bastone. L'arma è stata sottoposta a sequestro a disposizione dell'autorità giudiziaria di Cassino, mentre l'uomo è stato denunciato a piede libero.