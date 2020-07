Incendio a Minturno: a fuoco un appartamento al primo piano di una palazzina

Incendio a Minturno, all'interno di una palazzina. Il rogo è divampato nella serata di sabato 25 luglio all'interno di un appartamento al primo piano dell'edificio che in quel momento era vuoto. E' accaduto nella frazione di Santa Maria Infante, dove sono intervenute le squadre di vigili del fuoco di Castelforte.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In stretta collaborazione con le forze dell'ordine intervenute sul posto, si è cercato di acquisire elementi utili a stabilire le cause dell'incendio, che al momento però restano sconosciute. Non risultano coinvolte persone.