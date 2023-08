La tragedia mentre è in vacanza: salva il figlio in mare, poi muore per un infarto

E’ deceduto in ospedale l’uomo di 55 anni che nella giornata di Ferragosto era stato soccorso sulla spiaggia a Nettuno dopo un malore. Secondoquanto emerso si era tuffato in mare per soccorrere il figlio quando poi si è sentito male. Dopo le prime cure era stato trasportato in eliambualnza all’ospedale Riuniti di Anzio dove purtroppo poi il suo cuore ha smesso di battere.

Armando Biagi, 55enne di Avezzano che aveva raggiunto il litorale laziale per trascorrere qualche giorno di vacanza insieme alla sua famiglia, come riporta RomaToday, era riuscito a salvare il figlio 16enne e a riportarlo a riva quando una volta raggiunta la spiaggia, ha perso i sensi.

I primi soccorsi sono stati prestati da due infermiere, poi dai bagnini e infine dai soccorritori del 118; necessario anche l’intervento dell’eliambulanza che dopo essere atterrata tra i tanti bagnanti che nella mattinata di Ferragosto affollavano il litorale di Nettuno è ripartita dopo le manovre di rianimazione.

Armando Biagi secondo quanto si apprende è deceduto per le conseguenze di un infarto. L’uomo lascia una moglie e due figli. La salma è stata restituita alla famiglia e già domani si terranno i funerali in Abruzzo. Sul posto anche i carabinieri di Anzio.