Tragedia ad Aprilia dove un giovane di 31 anni è morto folgorato mentre si stava facendo la barba con un rasoio elettrico. Un drammatico incidente domestico che si è consumato in un’abitazione la sera di venerdì 29 settembre.

Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i carabinieri del locale Reperto Territoriale e il 118. Secondo gli accertamenti condotti dai militari dell’Arma, agli ordini del comandante Paolo Guida, la causa dell’incidente è da ricondurre a un problema della spina dell’elettrodomestico che era rovinata e aveva un filo scoperto, che il giovane potrebbe aver accidentalmente toccato; nel momento in cui il 31enne è andato a inserire la presa è stato colpito da una scossa.

Allertati i soccorsi l’abitazione del 31enne è stata subito raggiunta dai sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto far nulla per salvare la vita al ragazzo, ma solo costatarne il decesso. Gli accertamenti sul posto sono stati condotti dai carabinieri; il magistrato di turno, constatata la tragica fatalità e trattandosi palesemente di un incidente domestico, non ha disposto ulteriori indagini lasciando la salma ai familiari per i funerali.