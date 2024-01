Investimento sui binari, muore un uomo: circolazione sospesa e disagi sulla Roma- Napoli

Investimento sui binari questa mattina, venerdì 19 gennaio, tra le stazioni di Monte San Biagio e Priverno. La tragedia è accaduta poco dopo le 8 e Trenitalia ha comunicato che la circolazione è stata sospesa tra le due stazioni. Dalle prime informazioni si tratta di un anziano travolto e ucciso da un treno in transito, all'altezza del territorio di Sonnino.

In queste ore sono in corso gli accertamenti dell'autorità giudiziaria e delle forze dell'ordine per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente.

Intanto, su tutta la linea Roma- Napoli via Formia si registrano disagi per i pendolari, ritardi e limitazioni del percorso dei convogli regionali e Intercity. L'ultimo aggiornamento è delle ore 10.