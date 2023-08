Tragedia sul litorale di Latina dove un uomo è morto dopo essere intervenuto per soccorrere due ragazzine in difficoltà in acqua. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 3 agosto, nel tratto di spiaggia libera nei pressi di Rio Martino.

Sul posto è stata fatta atterrare anche un’elimabulanza, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per salvargli la vita.

Secondo una primissima ricostruzione, le due ragazzine stavano facendo il bagno e quando l’uomo di circa 60 anni si è accorto della loro difficoltà a tornare a riva non ha esitato a intervenire per prestare loro aiuto. Un dramma che si è consumato davanti agli occhi dei bagnanti che erano in quel momento sulla spiaggia. L’uomo secondo le prime ipotesi potrebbe aver accusato un malore.

Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i sanitari del 118; è stata fatta atterrare anche un’aleimabulanza ma tutto è stato inutile. Il luogo della tragedia è stato raggiunto anche dalla guardia costiera e dai carabinieri forestali.