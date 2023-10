Movida osservata speciale, scattano i controlli. Trovato un coltello nelle aiuole di piazza San Marco

Movida osservata speciale a Latina dove i carabinieri della locale Compagnia continuano a mantenere costante l’opera fondamentale di controllo preventivo del territorio garantendo la propria presenza soprattutto nelle ore serali e notturne per dare risposte concrete alla cittadinanza in tema di sicurezza.

I militari hanno eseguito un “servizio coordinato ad alto impatto” serale che si è protratto fino a tarda notte nel centro cittadino attenzionando in particolare i luoghi notoriamente frequentati dai giovani. Sono state quindi controllate le zone del parco Falcone e Borsellino, di piazza del Popolo, piazza San Marco e la zona dei pub, dove si trovano numerosi locali.

In totale sono stati controllati 17 mezzi e 28 persone. Verifiche sono state effettuate anche negli esercizi commerciali per accertare il rispetto della normativa relativa alla somministrazione al pubblico di bevande alcooliche con particolare attenzione al divieto di vendita di alcolici ai minori. In tale contesto è stato sanzionato un locale in zona pub perché proseguiva la sua attività oltre l’orario consentito e non aveva in dotazione apparecchiature di rilevazione del tasso alcolemico per consentire ai clienti di verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l’assunzione di bevande alcoliche.

“I controlli - fanno sapere dall’Arma - continueranno soprattutto durante il fine settimana per prevenire i fenomeni delittuosi e reprimere i reati in materia di sostanze stupefacenti e di circolazione stradale con particolare riferimento alla guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche”.