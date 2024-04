Controlli dei Nas, 25 kg di alimenti sequestrati ad una pokeria di Latina

I carabinieri dei Nas di Latina, in collaborazione con i colleghi dell'arma territoriale, hanno eseguito controlli in esercizi di ristorazione e bar della provincia, sequestrando generi alimentari e irrogando sanzioni amministrative a carico dei titolari delle attività ispezionate. I controlli, svolti al fine di contrastare le irregolarità nel settore alimentare, hanno portato al sequestro di circa 25 kg di alimenti, tra salmone e salumi, in un poké di Latina. I cibi sono stati sequestrati poiché privi di documenti attestanti la tracciabilità che consentisse di verificarne la provenienza, in violazione della normativa. Il titolare è stato multato per 1.500 euro.

Nel comune di Aprilia l’ispezione ad un ristorante ha portato al sequestro amministrativo di oltre 80 litri di vino e circa 5 litri di olio privi di tracciabilità. In un bar, invece, i Nas hanno rinvenuto e sequestrato 10 kg di prodotti dolciari, anch’essi privi della prevista documentazione attestante la tracciabilità alimentare. Per entrambi i titolari la sanzione amministrativa è di 1.500 euro.