'Ndrangheta, due commissioni nominate dal prefetto al lavoro nei comuni di Anzio e Nettuno

Il prefetto di Roma Matteo Piantedosi ha istituito due commissioni con l'ok del Viminale, nei comuni di Anzio e Nettuno, per determinare se e quanta influenza ci fosse nella politica da parte dei gruppi di 'Ndrangheta smantellati dai carabinieri e dalla direzione distrettuale antimafia nei giorni scorsi con 65 arresti.

Per le prossime 12 settimane il prefetto dunque indagherà in particolare sugli appalti assegnati ad Anzio e Nettuno e se, dovessero risultare delle anomalie, potrà essere richiesto lo sciglimento per mafia delle due amministrazioni. Le commissioni messe in campo sono composte ciascuna da tre funzionari della prefettura e delle forze dell'ordine. I componenti della commissione, che saranno fisicamente nelle sedi locali, avranno un mandato rinnovabile solo una volta e al termine della loro attività i risultati delle indagini saranno esaminati dal prefetto in un arco massimo di 45 giorni.

Il Viminale dunque ha dato l'ok per l'accesso agli atti e ora sarà avviato il lavoro d'esame dei documenti per il rilascio di autorizzazioni, dei bandi di gara e dell'assegnazione di appalti. Documenti che riguardano diversi settori delle pubbliche amministrazioni.