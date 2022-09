Danneggia un distributore di benzina: arrivano i carabinieri e gli trovano 27 dosi di cocaina nell'auto

E' stato sorpreso con la cocaina nell'auto dopo aver danneggiato un distributore di carburante. Un 62enne di Nettuno è stato arrestato dai carabinieri nella notte del 28 settembre. I militari del nucleo operativo e radiomobile di Anzio erano intervenuti all'interno di un'area di servizio dove era stata segnalata la repsenza di un uomo che stava cercando di danneggiare l'erogatore della pompa di benzina.

L’uomo, in evidente stato di agitazione, ha cercato di sottrarsi al controllo ma è stato identificato e successivamente sottoposto a perquisizione personale e veicolare. All'interno dell'abitacolo della sua auto sono state scoperte 27 dosi di cocaina. La perquisizione è stata quindi estesa anche all’abitazione, dove i militari hanno scoperto e sequestrato ulteriori 46 grammi della stessa sostanza avvolti in un involucro in cellophane. Oltre alla droga c'era anche sostanza da taglio, materiale da confezionamento e la somma in contanti di 980 euro in banconote di piccolo taglio, ritenute provento della pregressa attività di spaccio.

Il tutto è stato sequestrato e l’uomo arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Al termine del foto segnalamento e degli atti di rito, è stato condotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari.