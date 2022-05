Dà in escandescenze e danneggia un bus, l’autista ferma la corsa. Arriva la polizia

Ha danneggiato un bus costringendo l'autista a fermare la corsa: è accaduto nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 4 maggio, a Nettuno, in via Antonio Gramsci, dove si è reso necessario anche l’intervento della polizia.

Secondo quanto ricostruito, come riporta RomaToday, intorno alle 14.30 l’uomo, un 34enne del posto, in evidente alterazione psicofisica ha dato in escandescenze riversando la sua rabbia contro un mezzo pubblico del Cotral preso a pugni e danneggiato.

Ad allentare la polizia alcuni cittadini che hanno segnalato quanto stava accadendo al numero unico 11; sul posto sono arrivati gli agenti del Commissariato Anzio Nettuno che hanno trovato il bus fermo con uno dei finestrini danneggiato e l'uomo in strada.

Bloccato non senza difficoltà l’uomo è stato identificato; in alterazione psicofisica dovuto all'uso di sostanza stupefacenti è stato denunciato a piede libero per danneggiamento ed interruzione di pubblico servizio.