Incendio nella notte in un'autosalone, indagano i carabinieri

Incendio nella notte sul litorale laziale, ai danni di un autosalone che si trova a Nettuno e che era chiusa per ferie. Le squadre di vigili del fuoco hanno domato il rogo ma sulle cause sono ancora in corso gli accertamenti dei carabinieri.

La richiesta d'intervento al 112 è arrivata la scorsa notte, 1 settembre, da via Augusto d'Andrea e segnalava un incendio all'interno di un concessionario e garage di auto. Domate le fiamme, non sono state trovate per il momento evidenti tracce di acceleranti. Le indagini proseguono e gli investigatori non escludono nessuna ipotesi.