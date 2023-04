Esplosione e incendio in una villetta, c'è un ferito in gravi condizioni

Paura all’alba di oggi, sabato 1 aprile, per un’esplosione ed un successivo incendio. E’ accaduto a via Lago Trasimeno, a Nettuno in una villetta in fase di ristrutturazione in via Lago Trasimeno, al civico 68.

L’allarme è scattato intorno alle 5,30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Anzio e di Nemi, che hanno immediatamente avviato le operazioni di spegnimento del rogo nel quale è rimasto gravemente ferito un uomo di 58 anni affidato ai mezzi del 118 per il trasporto in ospedale in codice rosso: le sue condiziono sono gravi.