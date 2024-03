Muore inseguito dalla polizia: era con il figlio 12enne a bordo di uno scooter rubato

E' Valeri Naumov Videnov la vittima di un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, 14 marzo, a Nettuno, durante un inseguimento della polizia. L'uomo, 49 anni di origini bulgare, faceva il camionista e non era una persona conosciuta dalle forze dell'ordine. Gli agenti di polizia quindi non lo stavano monitorando, ma ieri, insospettiti dalla guida anomala di uno scooter con targa straniera, gli hanno intimato l'alt.

Lui ha deciso di non fermarsi e ha tirato dritto con il figlio 12enne seduto dietro percorrendo diversi metri sulle strade trafficate di Nettuno inseguito dall'auto della volante, fino a quanto il mezzo si è schiantato contro un veicolo. Nel violento impatto per l'uomo non c'è stato nulla da fare, mentre il figlio è stato soccorso e portato all'ospedale Bambno Gesù dove ancora si trova ricoverato in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. La fuga è terminata in via Ponserico, quando il 49enne ha superato un incrocio con lo stop finendo contro un'auto. Lo scontro ha fatto sbalzare l'uomo per alcuni metri facendolo finire contro un muro.

Come riporta Roma Today, lo scooter su cui si trovavano padre e figlio era rubato e il furto era stato denunciato alla stazione dei carabinieri della zona. Ora si indaga per ricostruire la dinamica dell'incidente e per capire come mai l'uomo fosse in possesso di un veicolo rubato. Non si esclude l'ipotesi che possa averlo acquistato nella consapevolezza che fosse rubato e che per questo temesse di essere fermato dalle forze dell'ordine.