I poliziotti intervengono per una rissa a colpi di spranga e trovano 8 etti di droga

Una segnalazione per rissa ha fatto intervenire gli agenti del commissariato di polizia a Nettuno. Una volta sul posto i poliziotti hanno sorpreso due persone che si stavano rincorrendo in strada armate di una spranga. Una volta bloccate e identificate, gli agenti si sono recati nell'abitazione di una delle due e, davanti al portone blindato, hanno rinvenuto uno zaino pieno di droga.

All'interno c'erano otto etti di hashish e un bilancino di precisione. Grazie a un controllo più approfondito in casa è stato possibile poi sequestrare un secondo bilancino e un coltello con una lama di 21 centimetri.

I due protagonisti della rissa sono stati denunciati in stato di libertà per rissa e lesioni, ma il 31enne di nazionalità marocchina, domiciliato nell'abitazione perquisita è stato anche arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti.