Nubifragio a Norma: dichiarato lo stato di calamità naturale. Ancora in corso le operazioni di bonifica

Dichiarazione dello stato di calamità naturale da parte del sindaco di Norma Andrea Dell'Omo dopo l'ondata di maltempo che nella giornata di sabato 24 giugno si è abbattuta sul territorio creando danni e disagi in diverse zone. Una specifica ordinanza è stata emessa dal primo cittadino in relazione alla tromba d'aria e al violento nubifragio che hanno provocato danni a fabbricati residenziali e rurali, attività produttive, aziende agricole. Molti danni sono ancora in fase di ricognizione e quantificazione sia sulle aree pubbliche che su quelle private, in particolare nelle zone più periferiche del comune di Norma.

La situazione di allerta ha reso necessaria la chiusura di diverse strade, con conseguenti disagi per la viabilità locale, determinando una progressiva situazuone di isolamento di alcune zone di campagna. L'amministrazione comunale continua ancora in queste ore ad affrontare l'emergenza

Nella giornata di ieri è stato il sindaco a fare il punto, con le operazioni di ripristino e messa in sicurezza ancora in corso da parte della protezione civile. "Grazie alla protezione civile di Norma, ai dipendenti comunali e all'impegno di diverse aziende del territorio - ha spiegato Andrea Dell'Omo - sono state riaperte via Frumale, via Malerba, via passeggiata San Giovanni e via Capo Dell'Acqua. La polizia municipale ha eseguito alcuni sopralluoghi per quantificare l'entità dei danni". Lo stesso primo cittadino ha annunciato per oggi un avviso per segnalare eventuali danni registrati a immobili privati, mentre continuano gli interventi per il ripristino delle strade montane e urbane oltre che la pulizia dei fossi ostruiti.

L'amministrazione raccomanda inoltre la massima attenzione nel percorrere le strade dissestate che sono state interessate dagli smottamenti causati dalla fore pioggia.