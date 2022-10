Omicidio Bondanese a Formia, due anni di messa alla prova per il giovane che uccise Romeo

Messa alla prova: questo quanto stabilito dal Tribunale per i Minorenni di Roma per i quattro minorenni coinvolti nell’omicidio di Romeo Bondanese, il ragazzo di 17 anni ucciso nella centralissima via Vitruvio a Formia il 16 febbraio del 2021, ultimo giorno di Carnevale.

Come riporta Anna Grippo su CasertaNews, nell’ultima udienza del processo per la morte del giovane formiano il gup Efisia Gaviano ha accolto le richieste di messa alla prova nei confronti dei 4 imputati, tutti originari della provincia di Caserta accusati di rissa ed uno solo di omicidio, avanzate dai legali Gianluca Giordano, Luigi Tecchia, Giuseppe Buondì, Massimo Antonio Grillo, Vincenzo Macario, Francesco D'Atri e Carmela Ferraro.

Il giudice ha quindi disposto, nelo specifico, 12 mesi di messa alla prova per i minorenni imputati per rissa e 24 mesi per il 17enne di Casapulla accusato di aver sferrato la coltellata che ha poi causato la morte di Romeo Bondanese.

Secondo quanto ricostruito dalla Procura per i Minorenni la sera dei drammatici fatti era nato un litigio, per futili motivi, tra lo stesso giovane di Formia e il 17enne di Casapulla. Nella successiva rissa che ne scaturì intervenne da prima il cugino della vittima, a difesa del congiunto, poi gli altri minori casertani a difesa del giovane omicida. Nel corso della colluttazione il 17enne campano sferrò una coltellata a Bondanese attingendolo all'inguine sinistro; il decesso si verificò per arresto cardiocircolatorio in shock ipovolemico a causa del fendente. Nella colluttazione riportarono ferite anche il cugino della vittima attinto da un fendente alla coscia destra e lo stesso baby killer ferito ad una mano.