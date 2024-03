Uccise l'ex fidanzata a coltellate: condannato a 24 anni di carcere

Aveva sconvolto due intere comunità, quella ciociara e quella pontina, l’omicidio di Romina De Cesare, la giovane donna uccisa a coltellate nella sua abitazione di Frosinone dall’ex fidanzato Pietro Ialongo trovato e fermato dai carabinieri poco dopo in stato confusionale e seminudo sul litorale di Sabaudia. Ora per Ialongo, come riporta FrosinoneToday, è arrivata la condanna a 24 anni di carcere.

La sentenza della Corte d'Assise del tribunale di Frosinone è arrivata ieri a conclusione di una lunga camera di consiglio. Nella requisitoria il pubblico ministero Vittorio Misiti aveva chiesto una condanna 23 anni di carcere.

L’omicidio risale al maggio del 2022 commesso al culmine di una violenta lite avvenuta nell'appartamento in via del Plebiscito, nella parte alta di Frosinone. Ialongo, dopo aver assassinato Romina De Cesare colpendola con 14 coltellate, si era allontanato in stato confusionale fino a raggiungere il litorale pontino dove, a Sabaudia, venne ritrovato seminudo dai carabinieri.

La scoperta dell'omicidio avvenne proprio a seguito del fermo dell’allora 38enne che in preda al delirio farfugliò elementi che indussero gli investigatori pontini a chiedere l'intervento dei colleghi di Frosinone. Nel frattempo gli uomini della Squadra Mobile di Frosinone, intervenuti in via del Plebiscito dopo l’allarme lanciato alla polizia dai familiari della vittima preoccupati dal suo lungo silenzio, trovarono il corpo di Romina De Cesare in casa.

Gli avvocati di parte civile, Danilo Leva e Fiore di Ciuccio, hanno chiesto per Ialongo il massimo della pena. Secondo i legali, Romina prima di essere uccisa aveva reagito, ma l’uomo era riuscito a scaraventarla a terra sferrandole 14 coltellate. Fatale è stato un fendente scagliato al cuore.