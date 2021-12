L'intervento

Scoperto ordigno bellico inesploso in aperta campagna: scattano piano di sicurezza e bonifica

Sul posto in via Vaccareccia a Sermoneta dei carabinieri dopo la segnalazione di un cittadino; allertati anche la Prefettura e il 21^ reggimento Genio Guastatori di Caserta per l'intervento di bonifica