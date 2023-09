Vasto incendio su un terreno: una colonna di fumo e fiamme vicino alle case

Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, lunedì 4 settembre, sul territorio di Pomezia, in via Calvi, nell'area industriale, a poca distanza dalla via del Mare. La notizia è stata riportata da Roma Today. Le forti raffiche di vento hanno alimentato le fiamme provocando una densa colonna di fumo grigio visibile anche da diversi chilometri di distanza e le fiamme hanno lambito le abitazioni. Sul posto i vigili del fuoco di Pomezia e diverse squadre del Nucleo operativo Antica Lavinium della protezione civile, oltre agli elicotteri.

Si tratta dell’ennesimo incendio divampato in zona negli ultimi due giorni tra Pomezia e Ardea, uno dei quali, il più grande, in via Campo Verde, a meno id 5 chilometri dal luogo in cui è scoppiato quello di lunedì.

In tutta la zona l’aria nella zona è diventata irrespirabile per il fumo. Carabinieri e polizia locale hanno chiuso al traffico, in via precauzionale, la strada che porta all'aeroporto militare di Pratica di Mare.