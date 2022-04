Precipita dal terzo piano della scuola, ferito uno studente: interveniente l’eliambulanza

Momenti di paura sono stati vissuti nella mattinata di oggi, 22 aprile, a Pomezia dove uno studente è rimasto ferito dopo essere precipitato dal terzo piano della scuola.

I fatti sono accaduti intorno alle 11 presso l’Istituto d'istruzione superiore (Iss) Via Copernico e ha visto protagonista un ragazzo di 20 anni diversamente abile. Come riporta RomaToday, secondo una prima ricostruzione, lo studente era andato in bagno accompagnato da un professore. Rimasto fuori la porta per consentire al ragazzo di espletare i propri bisogni, e passato un tempo superiore a quello solitamente necessario, il docente ha provato a chiamare il ragazzo ma non ha trovato risposta.

Il giovane, per cause ancora non chiare dopo essere precipitato dalla finestra del bagno è caduto sulla tettoia di una palazzina adiacente dove si trova il bar dell’istituto. Rimasto ferito alle gambe, è stato subito soccorso dal sanitari intervenuti anche con un’eliambulanza con cui è stato poi trasportato in ospedale.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno ascoltato docenti e studenti e a cui spetta ora la ricostruzione dei fatti. Sull’episodio è intervenuto anche il sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà. “Massima vicinanza allo studente coinvolto e alla sua famiglia - ha detto il primo cittadino -. Siamo in contatto con la dirigenza scolastica e in attesa degli accertamenti delle autorità competenti, ma il nostro primo pensiero è per il ragazzo: seguiamo con apprensione tutti gli sviluppi”.