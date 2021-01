Eccesso di velocità e mezzi pesanti non a norma: verifiche della Polstrada sulla Pontina e le Migliare

Il bilancio dei controlli degli ultimi giorni tra Sabaudia e Terracina: multe salate per due autotrasportatori. Patente ritirata a un centauro

Multe per eccesso di velocità, guida in stato di ebbrezza e altre violazioni del codice della strada. Gli agenti della polizia stradale di Latina hanno presidiato con posti di blocco le arterie più trafficate della provincia, in particolare la Pontina e le Migliare. Proprio sulla Pontina, all'altezza del territorio di Sabaudia, le pattuglie hanno proceduto al controllo di uno scooter che sfrecciava lungo la strada a una velocità superiori ai limiti consentiti. Il conducente del mezzo a due ruote è stato fermato e sottoposto a controllo con eitolmetro che ha rilevato l'assunzione di una quantità di sostanze alcoliche superiore ai limiti. Gli agenti hanno quindi proceduto al ritiro della patente mentre il veicolo è stato affidato ad una persona di fiducia.

Lungo la Migliara 53 gli agenti hanno poi fermato un autocarro che trasportava merci, verificando che il mezzo circolava in eccedenza di massa superiore del 30% rispetto a quanto era riportato sulla carta di cirolazione. L'autista è stato dunque multato con una sanzione pecuniaria di 430 euro. Infine un altro autocarro è stato fermato mentre percorreva la Pontina all'altezza di Terracina ed è stato multatoper aver adottato modifiche strutturali ai dispositivi di equipaggiamento non presenti sulla carta di circolazione, mettendo a rischio la sicurezza del mezzo. Analoghe verifiche proseguiranno anche nei prossimi giorni.