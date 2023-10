Badante morta a Ponza in circostanze da chiarire: si attende l'esito dell'autopsia

Si indaga per ricostruire con precisione la dinamica che ha portato alla morte una donna di 57 anni di Ponza, Florina Ancuta, di origini rumene, soccorsa sull'isola e poi trasportata d'urgenza all'ospedale San Camillo di Roma a quanto pare per le ferite riportate in un incidente domestico. Ma i fatti sono ancora tutti da chiarire e le indagini seguite dai carabinieri della compagnia di Formia sono coordinate dalla procura di Cassino.

Tutto è accaduto in un appartamento di Ponza dove la signora viveva con un 80enne. Sotto la lente degli investigatori sono finiti anche i rapporti con il figlio 50enne dell'anziano con cui i rapporti erano da tempo molto tesi. La signora infatti era stata più volte in passato medicata al poliambulatorio dell'isola, ogni volta dichiarando che si trattava di incidenti domestici. Ma i vicini avrebbero riferito litigi che si consumavano in casa e richieste di aiuto della donna. I contorni della vicenda sono dunque ancora tutti da chiarire. Al momento non si esclude nessuna ipotesi. E' possibile che la signora sia morta per le ferite riportate in una caduta o che sia stata picchiata. Sarà l'autopsia disposta dalla procura a stabilire con maggiore certezza le cause del decesso dopo alcuni giorni di agonia.