Ponza: in difficoltà su una parete rocciosa, ragazzo di 18 anni soccorso dai vigili del fuoco

L’intervento nella zona di Cala Parata; fortunatamente solo tanta paura per il ragazzo rimasto illeso

In difficoltà su una parete rocciosa è stato soccorso e tratto in salvo dai vigili del fuoco. Disavventura, fortunatamente a lieto fine, per un ragazzo di 18 anni lombardo sull’isola di Ponza.

L’intervento si è reso necessario nella zona di Cala Parata dove sono giunti gli uomini del 115 in seguito ad una chiamata che segnalava la presenza del ragazzo in difficoltà, ad un’altezza di circa 15 metri, su una parete rocciosa.

Il personale dei vigili del fuoco dislocato in questo periodo sull'isola, in seguito ad un accordo con la Regione Lazio, dopo essere stato traghettato sul posto dalla motovedetta cp 857 della Capitaneria di Porto di Ponza ha iniziato le manovre saf di calata e recupero in parete del 18enne.

Per il ragazzo, fortunatamente solo tanta paura; illeso anche se spaventato una volta recuperato è stato portato in u luogo sicuro.