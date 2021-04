Pontina, il piano di investimenti dell'Anas: 137 milioni in attesa della Roma-Latina

"Un sogno comincia a diventare realtà, non solo per i lavori partiti e quelli annunciati sulla Pontina. Ma anche per i progetti che non sono ancora finiti. Ho perso memoria del numero dei ricorsi fatti sulla nuova autostrada, ma oggi abbiamo in cantiere progetti straordinari: la possibilità di attivare 400 milioni al Cipe per l'autostrada e poi 300 già stanziati per la Cisterna-Valmontone, con la possibilità di unire Formia con Cassino". Sono le parole del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti in occasione della presentazione del 'Piano di potenziamento e riqualificazione della Pontina' da parte dell'Anas. Un evento a cui hanno partecipato l’amministratore delegato della società Massimo Simonini e anche i prefetti di Roma e di Latina Matteo Piantedosi e Maurizio Falco.

Nel corso dell'incontro sono stati comunicati gli obiettivi del Piano: aumentare i livelli di sicurezza e comfort di guida; ridurre i tempi di percorrenza; incrementare la capacità di flusso nei nodi ad alto utilizzo; ammodernare le dotazioni tecnologiche. L'Anas ha annunciato per il potenziamento e la riqualificazione dell'arteria 137 milioni di investimenti. Due le fasi di attuazione nella prima fase è stata data la priorità agli interventi di messa in sicurezza e di manutenzione dell’arteria nei punti nevralgici. Nella seconda sono stati pianificati tutti gli interventi futuri manutentivi che andranno ad interessare l’intera estesa della statale.

Il quadro dei lavori previsti riguarda in particolare: barriere di sicurezza, opere d’arte, piano viabile, barriere architettoniche, sistemazione idrogeologica, segnaletica, impianti, monitoraggio ponti e viadotti. “L’impegno di Anas sul territorio è massimo e costante – ha dichiarato l’Ad di Anas Massimo Simonini – i lavori in corso per il Piano Pontina sono finalizzati a migliorare e riqualificare il collegamento tra Roma e Latina innalzando i livelli di sicurezza e di comfort di guida per l’utenza in transito lungo una delle strade con maggiori flussi di traffico sia per i pendolari che per i vacanzieri durante il periodo estivo”. Dal momento del rientro della Pontina nelle strade in gestione Anas, sono stati investiti fin da subito 21,6 milioni di euro per gli interventi più urgenti di manutenzione della pavimentazione della statale, inizialmente con lavori di ripristinato localizzato del piano viabile per eliminare i dissesti più rilevanti e, successivamente, con gli interventi di risanamento profondo, oltre alla sostituzione delle barriere di sicurezza e i lavori manutentivi delle opere in verde. Analoghi interventi sono attualmente in corso per ulteriori 26,59 milioni di euro anche lavori per la manutenzione degli impianti di illuminazione, il rinnovamento della segnaletica stradale e la manutenzione delle principali opere d’arte (ponti e viadotti) presenti lungo la statale. Anas ha inoltre eseguito importanti interventi di bonifica e pulizia delle aree adiacenti l'arteria stradale, rimuovendo ingenti quantità di rifiuti (oltre 150 tonnellate), anche speciali e ingombranti, abusivamente abbandonati da ignoti. Per evitare il ripetersi di questi episodi di inciviltà è stata autorizzata la polizia locale del Comune di Aprila ad installare telecamere lungo tutta l’estensione chilometrica della Pontina ricadente nel territorio comunale. Le immagini acquisite saranno trattate dalla stessa polizia locale al fine di perseguire i trasgressori.

Per il prossimo triennio Anas ha inoltre preventivato ulteriori interventi per 89 milioni di euro che garantiranno la completa riqualificazione della statale 148 comprendendo i lavori riguardanti il piano viabile, la segnaletica sia orizzontale che verticale, la sostituzione delle barriere di sicurezza, il ripristino degli impianti di illuminazione, le opere di bonifica dei rifiuti e la manutenzione delle opere d’arte. I lavori sono stati e saranno eseguiti prevalentemente in orario notturno per contenere i disagi al traffico.