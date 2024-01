Fuochi d'artificio di fine anno, feriti tre ragazzini

Tre ragazzini sono rimasti feriti la notte di Capodanno mentre utilizzavano dei fuochi di artificio. E' accaduto a Priverno dove i minori, di 15, 10 e 6 anni stavano festeggiando l'arrivo del nuovo anno nel giardino della loro abitazione insieme alle rispettive famiglie.

Nell'accendere una batteria di fuochi d'artificio qualcosa non deve essere andato per il verso giusto: hanno acceso una batteria pirotecnica che avendo perso l’appoggio, dopo essere stata accesa ha indirizzato le cariche esplosive verso i tre ragazzi. che hanno riportato ferite al volto e alle gambe. I tre sono stati accompagnati dai genitori all'ospedale di Terracina dove i sanitari li hanno medicati per le ferite. Uno dei tre, dopo le prime cure, è stato trasportato all’ospedale bambin Gesù di Roma per l’entità delle ferite riportate.

Sono in corso le attività del Commissariato di pubblica sicurezza di Terracina volte a verificare eventuali responsabilità in merito a quanto accaduto.