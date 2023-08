Aggrediscono e rapinano ragazzi in strada, bloccati dopo un inseguimento per le vie della città

Aggrediscono e rapinano un gruppo di ragazzi in strada, ma la loro fuga è durata poco e sono stati subito bloccati e arrestati dalla polizia. E’ accaduto in via Riviera Mallozzi ad Anzio dove i due giovani di 20 e 18 anni, entrambi di origini tunisine, sono stati fermati dagli agenti dopo un inseguimento.

E’ stato lo stesso gruppo di ragazzi a fermare due pattuglie in moto; agli agenti i giovani hanno raccontato di essere stati aggrediti e derubati dei loro effetti personali, tra cui telefoni cellulari e un power bank. I poliziotti, anche grazie alle indicazioni ricevute e al gps, sono riusciti a rintracciare immediatamente la via di fuga presa dai due sospetti e, dopo un rocambolesco inseguimento tra le affollate vie della città, sono riusciti a raggiungerli e a fermarli.

Addosso ai due giovani fermati sono stati rinvenuti un tronchesino a pinza e tre cellulari appartenenti al gruppetto di ragazzi che, precedentemente, aveva richiesto aiuto alle pattuglie. Successivamente l'arresto dei due è stato convalidato dalla magistratura.