Rapine in tabaccheria ad Aprilia, un unico gruppo dietro i raid: c'è un primo arresto

I carabinieri del reparto territoriale di Aprilia chiudono il cerchio su una delle rapine messe a segno in città nel mese di febbraio, In particolare i militari del Norm, al termine di un'attività investigativa, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Latina nei confronti di un cittadino rumeno di 34 anni, ritenuto responsabile di una colpo consumato il 5 febbraio in una tabaccheria.

Le indagini hanno accertato che il malvivente colpito dal provvedimento, insieme ad altri due complici ancora in fase di identificazione, era entrato nell'esercizio commerciale e aveva minacciato il titolare puntandogli un coltello. Era quindi riuscito a farsi consegnare la somma di 2.500 euro in contanti e aveva poi portato via dal negozio 400 euro in Gratta e vinci rubando anche il portafogli del fratello della vittima, che conteneva la somma di 250 euro.

Un episodio avvenuto nel corso di un'escalation di altri fatti criminosi, con due tabaccherie di Aprilia colpite nel giro di appena 24 ore, in via Ugo Foscolo e in via Alcide De Gasperi. Entrambi gli episodi presentavano delle analogie tali da suggerire la presenza di un gruppo criminale comune dietro i raid. L'escalation di episodi criminosi nel comune di Aprilia era arrivata anche all'attenzione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che, insieme ai vertici delle forze dell'ordine e del prefetto Maurizio Falco, aveva approfondito il tema della sicurezza cittadina programmando un piano d'azione efficace per prevenire e contrastare i reati contro il patrimonio che hanno suscitato particolare allarme sociale.

"L’arresto odierno è stato una delle prime risposte", spiega l'Arma dei carabinieri. Intanto le indagini proseguono per rintracciare gli altri complici dell'arrestato e fare luce sugli altri episodi. Per il 34enne, come disposto dall'autorità giudiziaria, èsi sono aperte le porte della casa circondariale di Latina.