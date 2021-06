Sabaudia, abbandono dei rifiuti in strada: scattano le verifiche per risalire ai responsabili

Pugno duro contro l’abbandono dei rifiuti in strada anche a Sabaudia. In questi giorni sono partite le verifiche condotte dalla Polizia Locale con il pieno supporto della Ditta Del Prete. Le prime attività di controllo hanno riguardato l’area di Bella Farnia con particolare riferimento alla lottizzazione ex Somal: gli esiti delle ispezioni hanno portato all’individuazione di cinque nominativi possibili autori di abbandoni, verso i quali ora gli agenti provvederanno a specifici accertamenti e alla constatazione della contravvenzione.

“I controlli avviati riguarderanno l’intero territorio comunale e sono destinati ad accertare gli abbandoni sconsiderati di rifiuti, anche sull’arenile, e il mancato rispetto delle disposizioni in ordine al conferimento della spazzatura. Sarà attenzionato, in particolar modo per quanto riguarda le attività commerciali, anche la non corretta esposizione dei contenitori all’esterno dei locali secondo i calendari di conferimento o il mancato ritiro degli stessi a raccolta avvenuta – commenta il comandante Leonardo Rognoni – Tali attività ispettive rientrano nel più ampio quadro di azioni messe in campo dall’Amministrazione comunale a tutela del decoro urbano e proseguiranno nelle prossime settimane con l’intenzione di debellare cattive abitudini e situazioni di degrado sul territorio comunale”.