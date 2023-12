Si denuda e minaccia di dare fuoco al locale per avere delle birre

Tentata estorsione e danneggiamento aggravato di un edificio pubblico. Nella serata del 26 dicembre i carabinieri di Sabaudia hanno denunciato in stato di libertà un uomo del posto di 32 anni. In evidente stato di agitazione l'uomo si era recato in un'attività commerciale della cittadina e, dopo essersi abbassato i pantaloni, aveva minacciato di dare fuoco al locale se il titolare non gli avesse fornito delle bottiglie di birra.

I presenti hanno quindi allertato immediatamente i militari della stazione locale che hanno raggiunto il locale, ma anche davanti ai carabinieri il 32enne ha dato in escandescenze. Ha cercato di compiere atti di autolesionismo colpendo le ante blindate della finestra degli uffici della stazione dell'Arma e danneggiando il compensato che riveste le pareti. Il personale sanitario ha poi provveduto a sedare l'uomo trasportandolo in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Latina, dove è stato poi ricoverato nel reparto di Psichiatria.