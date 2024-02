Estorsione e minacce a padre e figlio per un debito di droga

Denunciato per minacce e tentata estorsione. La vittima, un ragazzo di 22 anni al quale un 45enne di Sabaudia aveva chiesto indietro un casco e la somma di 600 euro. Una richiesta estorsiva legata a presunti debiti che aveve contratto in passato il padre per l'acquisto di droga. Il genitore, secondo le indagini, non aveva onorato al pagamento nei termini richiesti e così il 49enne ha cominciato a prendere di mira, con reiterate minacce, anche il figlio, completamente estraneo alle vicende. Per i due era quindi iniziato un incubo, con minacce di morte estese anche al resto del nucleo familiare.

Il 22, preoccupato, aveva quindi deciso di rivolgersi alla polizia e denunciare l'accaduto. Da lì in poi era stato predisposto dagli aenti un servizio di monitoraggio per tutelare le vittime e successivamente una perquisizione che aveva consentito di sequestrare al 45enne il telefono cellulare che conteneva tutte le prove e i riscontri alla ricostruzione fatta dal ragazzo.

I fatti risalgono a ottobre dello scorso anno, commessi a Terracina, ma nel pomeriggio del 2 febbraio l'uomo è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Sabaudia in esecuzione di un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari. Il motivo è legato alle numerose violazioni delle prescrizioni imposte all'autorità giudiziaria, prontamente segnalate alla procura. Per l'uomo si sono aperte dunque le porte del carcere.