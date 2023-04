Tenta di rubare apparecchiatura elettronica in una scuola, bloccato e arrestato

Ancora un furto, questa volta andato a vuoto per l'intervento delle forze dell'ordine, in un istituto scolastico. Nei giorni scorsi i carabinieri della Stazione di Sabaudia, insieme a un militare intervenuto libero dal servizio e agli agenti della Polizia Locale, hanno tratto in arresto un 38enne del luogo, ritenuto responsabile del tentato furto in una scuola.

L’uomo era stato visto scavalcare la recinzione dell’istituto “Cencelli” di via dei Bonificatori e l’immediato intervento del militare libero dal servizio e il successivo sopraggiungere di diverse pattuglie dei carabinieri e della Polizia Locale ha permesso di bloccare tutte le uscite della scuola e fermare il ladro all’interno mentre metteva da parte l’attrezzatura elettronica che avrebbe successivamente portato via. Vistosi scoperto l’uomo ha tentato la fuga per poi rendersi conto di non avere via d’uscita dall’istituto: è stato infatti bloccato e accompagnato caserma, tratto in arresto e posto ai domiciliari.