Pedinato e perquisito: in casa aveva 2 chili di hashish e altra cocaina. Arrestato 27enne

Operazione antidroga dei carabinieri del comando provinciale di Latina, che a Sabaudia hanno arrestato un 27enne romano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, nell'ambito di un'attività info investigativa, hanno acquisito elementi tali da far ritenere che l'uomo potesse gestire lo spaccio di stupefacenti. Hanno quindi iniziato a sorvegliare l'abitazione di Sabaudia, ma il giovane, accortosi della loro presenza, ha cercato subito di darsi alla fuga. Un comportamento che ha portato i carabinieri ad eseguire un'immediata perquisizione domiciliare, alla presenza dei familiari dell'uomo. Nell'abitazione sono stati rinvenuti complessivamente 2 kg di hashish, suddiviso in 19 panetti da circa 100 grammo l'uno, 32 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento delle dosi, oltre a 3200 euro in contanti, in pezzi di piccolo taglio, ritenuti provento dell'attività illecita.

I successivi accertamenti sul territorio hanno permesso di rintracciare l'uomo, dopo una continua e ininterrotta ricerca durata diverse ore, e di trasferirlo presso la stazione dei carabinieri, dove il 27enne è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'uomo sarà trattenuto, in attesa della convalida del fermo, presso le camere di sicurezza della compagnia di Latina, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

L'attenzione del comando provinciale dei carabinieri di Latina rimane alta per fornire una risposta concreta e incisiva al bisogno di sicurezza dei cittadini. I servizi di prevenzione continueranno ad essere svolti con assiduità affiancando alla capillare perlustrazione del territorio una continua attività info-investigativa.