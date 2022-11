Violenza sessuale, la vittima 12enne davanti al giudice conferma tutte le accuse

Incidente probatorio questa mattina in Tribunale per la violenza sessuale commessa a Sabaudia da un 29enne ai danni di ragazzo minorenne.

Il fatto risale al 5 agosto scorso quando l’uomo, di origine marocchina, ha avvicinato un 12enne ed ha cercato prima di baciarlo poi lo ha immobilizzato ma la vittima ha reagito ed è riuscita a liberarsi mentre l’aggressore fuggiva. Una fuga di breve durata visto che i carabinieri sono riuscito a rintracciarlo ed arrestarlo.

Oggi davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina Giorgia Castriota c’è stato l’incidente probatorio in modalità protetta per cristallizzare il racconto del 12enne. Assistito da una psicologa il ragazzo ha confermato il racconto di quanto accaduto quel giorno. Il 29enne, accusato di violenza sessuale aggravata, è ancora detenuto.