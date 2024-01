Velivolo militare tocca il cavo dell'alta tensione: atterraggio di emergenza

Paura ieri sera nel comune di Santi Cosma e Damiano dove era in corso un'esercitazione dell'Aeronautica con due velivoli militari provenienti dall'aeroporto di Grazzanise, in provincia di Caserta. Secondo quanto ricostruito, uno dei due mezzi, un elicottero Augusta HH101, per motivi ancora di accertamento, ha tranciato un cavo dell'alta tensione. Il pilota è stato quindi costretto a un atterraggio di emergenza nella zona del campo sportivo.

Molta paura ma per fortuna nessuna grave conseguenza per i militari che erano a bordo. Si sospetta un'avaria del velivolo ma sul caso sono ancora in corso ulteriori verifiche. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Formia e il personale militare di soccorso.