Minaccia la moglie con un coltello e in casa i carabinieri scoprono un arsenale

Ancora un allontamento dall'abitazione familiare per maltrattamenti ai danni della compagna e nel giorno della festa della donna. I carabinieri della stazione di Santi Cosma e Damiano hanno infatti eseguito il provvedimento con divieto di avvicinamento e l'applicazione del braccialetto elettronico su disposizione dell'autorità giudiziaria di Cassino nei confronti di un 39enne residente nel comune, già gravato da precedenti di polizia. All'uomo è stato imposto di non avvicinarsi alla moglie, alla figlia minore e ai familiari della persona dopo che a febbraio aveva aggredito e minacciato la donna, in un’occasione anche con l’uso di un’arma da taglio, prontamente sequestrata unitamente ad ulteriori armi da fuoco rinvenute nella sua disponibilità dal locale comando intervenuto in soccorso della vittima.

Proprio le attività e gli accertamenti investigativi eseguiti dai carabinieri hanno infatti consentito di attivare le opportune procedure previste dal cosiddetto “codice rosso” a difesa dell’incolumità delle persone offese con l’emissione dell'ordinanza di allontanamento.