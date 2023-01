"Scarface", condanne per oltre 160 anni di carcere per i componenti del clan Di Silvio

E’ arrivata nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 25 gennaio, la sentenza del giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Roma Angelo Giannetti nei confronti di alcuni esponenti del Clan Di Silvio finiti in carcere nell’ambito dell’operazione “Scarface” scattata il 26 ottobre del 2021. Sul banco degli imputati le 19 persone che hanno scelto il rito abbreviato, potendo così beneficiare dello sconto di un terzo della pena. Il processo per loro si è concluso con condanne per 161 anni di carcere.

La pena più pesante è stata inflitta a Carmine Di Silvio detto "Porcellino": per lui 20 anni di reclusione, mentre l'accusa ne aveva chiesti 16 e 8 mesi; Antonio Di Silvio detto "Patatino" è stato condannato a 19 anni di reclusione come anche Ferdinando Di Silvio detto "Prosciutto"; Fabio Di Stefano detto "il Siciliano" a 19 anni e un mese; Costantino Di Silvio detto "Costanzo" a 14 anni e 8 mesi e Costantino Di Silvio detto "Cazzariello" 7 anni e 4 mesi; 6 anni invece per Manuel Agresti, Alessandro Zof e Anna Gina Di Silvio; 6 anni e 8 mesi per Alessandro Di Stefano e Simone Ortenzi; Marco Ciarelli è stato condannato a 4 anni e 8 mesi; Simone Di Marcantonio 4 anni come Riccardo Mingozzi e Salvatore Di Stefano; Daniel Alessandrini a 3 anni e 8 mesi; Michele Petillo a 4 anni e 5 mesi; Mirko Altobelli a 2 anni e 8 mesi; e Franco Di Stefano 3 anni e 8 mesi.

Agli imputati sono stati contestati a vario titolo i reati di associazione a delinquere di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, sequestro di persona, spaccio di droga, furto, detenzione e porto abusivo di armi, tutti aggravati dal metodo mafioso e da finalità di agevolazione mafiosa. Il collegio di difesa è composto tra gli altri dagli avvocati gli avvocati Alessia Vita, Sandro Marcheselli, Oreste Palmieri, Luca Melegari, Alessandro Farau, Maurizio Forte, Giancarlo Vitelli.