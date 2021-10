Operazione Scarface, estorsioni e spaccio: 33 nuovi arresti nel clan Di Silvio

Una nuova operazione contro il clan Di Silvio è scattata all'alba di oggi a Latina. L'inchiesta "Scarface" è stata condotta dalla polizia di Stato e coordinata dalla direzione distrettuale antimafia e ha portato ad eseguire 33 misure cautelari a carico di altrettanti soggetti ritenuti a vario titolo responsabili di associazione a delinquere di tipo mafioso, traffico e spaccio di stupefacenti, estorsione, sequestro di persona, furto, detenzione e porto abusivo di armi.

Anche in questo caso emerge dalle indagini l'esistenza di un'organizzazione di matrice mafiosa, in grado di incutere timore e di piegare la volontà delle vittime, vessate per anni senza che fosse mai stata sporta denuncia.

Il gruppo sgominato dalla polizia fa capo questa volta a Giuseppe Di Silvio, detto Romolo, ed è stato protagonista di gravissimi episodi criminali avvenuti nel capoluogo sia legati ad attività di spaccio che alle estorsioni. Giuseppe Romolo Di Silvio è stato cndannato a 25 anni di reclusione per l'omicidio di Fabio Buonamano, avvenuto a Latina nel 2010.

Ulteriori dettagli dell'operazione verranno resi noti nel corso della giornata.