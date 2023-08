Non si ferma l’attività di vigilanza e controllo da parte dell’Ufficio circondariale marittimo di Ponza e dell’ufficio locale di Ventotene a garanzia della sicurezza della navigazione, specialmente in prossimità di specchi acquei o spiagge interdette oppure delle località oggetto di intenso traffico visto che, complici le condizioni meteo-marine ottimali e previsioni altrettanto favorevoli, la stagione estiva 2023 non è ancora conclusa nell’arcipelago delle isole pontine dove proseguono le attività diportistiche e balneari.

I controlli hanno riguardato anche il rispetto delle norme ambientali e proprio in questo settore nella tarda mattinata di ieri si è conclusa un’attività ispettiva sugli scarichi reflui domestici di un’attività di B&B sull’isola di Ponza che ha portato a scoprire alcune irregolarità. L’imprenditore titolare della struttura ricettiva, realizzando un sistema di bypass, aveva di fatto aperto uno scarico in mare in assenza di apposita autorizzazione.

Con l’ausilio del personale tecnico della società Acqualatina, ripristinato il normale funzionamento del sistema di collettamento ed è stata elevata una sanzione amministrativa il cui ammontare, per questo tipo di violazione varia tra 6mila e 60mila euro.